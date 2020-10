Pandemia faz Rotary cancelar a 20ª edição da Festa Alemã

da Redação



29/10/2020



A tradicional Festa Alemã, realizada anualmente pelo Rotary Club Santo André Norte com objetivo de arrecadar fundos para os projetos sociais mantidos pela entidade, não será realizada em 2020 por causa da pandemia. Neste ano, o evento chegaria à edição de número 20 e estava programado para o dia 17 de outubro e depois a data acabou postergada, mas, diante do cenário incerto, acabou sendo cancelada, ontem.

“A decisão foi tomada em conjunto e pensando na segurança de todos. A pandemia impede que façamos uma festa para 1.000 pessoas sem colocar alguém em risco”, explica o presidente do Rotary Santo André Norte, Eduardo Barros de Moura.

No ano passado, o evento ocorreu no Clube Atlético Aramaçan, na Vila América, e contou com a presença de centenas de pessoas. Quem comprava o ingresso, tinha direito a comida típica alemã e chope à vontade. A banda Faixa Nobre animou a noite dos participantes.

O valor arrecadado tem sido utilizado nos projetos da entidade que complementa os estudos para jovens de 15 a 18 anos, oferece atividades socioeducativas complementares para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, faz a triagem e consulta oftalmológica de crianças do ensino fundamental, fornecendo gratuitamente armações e lentes de óculos, entre outros.

“A última festa deu resultado expressivo e estamos utilizando esta verba ainda. Por isso, o cancelamento da edição deste ano não impactará drasticamente na finança do clube. Provavelmente, faremos alguma ação para complementar esta receita perdida com a não realização do evento”, comentou o presidente do Rotary Santo André Norte, Eduardo Barros de Moura.