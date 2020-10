Feriado de Finados terá fiscalização rígida nas estradas estaduais

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 23:55



O feriado de Finados, segunda-feira, deve ser o mais movimentado no Estado desde o início da pandemia. A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), prevê que ao menos 280 mil veículos sigam em direção ao Litoral. O fluxo também deve ser grande em outras rodovias, tanto que o governo do Estado anunciou ontem a Operação Finados, que terá reforço do contingente da Polícia Rodoviária Estadual e maior fiscalização do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

As ações operacionais conjuntas começaram ontem e vão até segunda-feira. Além do feriado prolongado, a demanda deve aumentar porque as prefeituras mudaram o Dia do Servidor Público, que normalmente seria comemorado na quarta-feira, para hoje, ou seja, todos os funcionários públicos terão quatro dias seguidos de pausa.

Apesar de aumentar o policiamento, o governador João Doria (PSDB) disse que as pessoas devem ter cuidado ao sair de casa. “Para garantir a segurança e o conforto dos usuários que forem viajar neste feriado prolongado, será mobilizada grande força operacional. Mas, apesar do feriado prolongado, é nosso dever orientar o cidadão brasileiro de São Paulo a ter todo cuidado com aglomerações, sobretudo no Litoral do Estado. Não esqueça a sua máscara e a use, a máscara protege, é sua garantia de vida até a chegada da vacina”, comentou Doria.

Em média, 21,5 mil policiais vão reforçar diariamente as ações de patrulhamento ao longo dos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais durante o feriado prolongado para evitar crimes e garantir a fluidez do trânsito em toda a malha rodoviária do Estado. A operação utilizará ainda 8.000 viaturas, 50 cavalos, dez helicópteros, 12 drones, 386 guinchos e 200 ambulâncias, que serão distribuídos ao longo de 190 pontos estratégicos para o policiamento.

Os policiais rodoviários empenhados na ação realizarão testes de embriaguez e o motorista que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool será multado em R$ 2.934,70 e poderá ter o veículo apreendido. O condutor ainda pode ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, além de responder criminalmente.

Também será intensificada a fiscalização de limites de velocidade, ultrapassagens e uso de cinto de segurança, assentos infantis e capacetes. Os efetivos do CPChq (Comando de Policiamento de Choque), CAV (Comando de Polícia de Aviação João Negrão) e territoriais também serão empregados nas orlas das praias.

Haverá o uso de megafones para reforçar a necessidade do distanciamento físico em pontos específicos como praias, bares e restaurantes, como medida de proteção à Covid-19. A PM (Polícia Militar) também dará apoio à fiscalização das equipes de vigilância sanitária municipal e estadual. (com Agências)