Batalhão de São Bernardo prende foragido acusado de matar dentista em 2016

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 20:10



Na tarde desta quinta-feira (29), o 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de São Bernardo prendeu Anaílson Costa da Silva, procurado pela Justiça como culpado por matar o dentista Wellington Silva, na época com 39 anos, e pela tentativa de assassinato do seu pai, Manoel da Silva, na Zona Norte de São Paulo, em 6 de agosto de 2016. O acusado foi encontrado em uma chácara no bairro Batistini e foi encaminhado ao 8º DP do município, onde a ocorrência segue em andamento. Anaílson e outros cinco acusados picharam o muro da casa das vítimas na época, que após perceberem o ato foram tirar satisfações com o grupo. O dentista foi morto após levar uma pedrada na cabeça. Já Manoel foi agredido e por causa da gravidade dos ferimentos, precisou amputar o braço direito.

Quatro anos depois, Anaílson e Marinove Pereira da Silva – também integrante do grupo de pichadores – foram condenados a mais de 30 anos de prisão pela morte do dentista e agressão de seu pai. Marinove foi condenada a 32 anos de prisão por homicídio qualificado e pela tentativa de homicídio qualificado. Anaílson, que estava foragido e foi encontrado hoje pelo Baep, foi condenado a 33 e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, associação criminosa e pichação.

Além de Marivone e Anaílson, Adolfo Gabriel de Souza, Adilson Nascimento dos Santos e Lucas Rafael Siqueira Nunes permanecem detidos até serem julgados. Aluizio Denis Pires da Silva ainda não foi preso e é considerado foragido da Justiça.