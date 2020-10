Aulas de gastronomia e ioga: como as experiências de viagem estão mudando

Redação

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



Viajar não significa mais apenas conhecer pontos turísticos famosos ou passar o dia na espreguiçadeira esperando o tempo passar. Cada vez mais os turistas estão em busca de experiências diferentes, imersivas, que podem ir de workshops gastronômicos a aulas de ioga.

Confira sete tendências listadas pela agência de turismo Abreu que estão sendo valorizadas pelos viajantes.

Experiências para curtir em viagens

Tratamentos em spa

Desenvolvidos para cuidar da saúde e do bem-estar dos hóspedes, os spas estão se especializando cada vez mais em tratamentos diferentes. Nesses espaços, é possível deixar o estresse do dia a dia de lado e recarregar as baterias com massagens e terapias relaxantes, além de investir em procedimentos estéticos.

Workshops de cozinha

Se provar refeições maravilhosas e experimentar a gastronomia típica do destino sempre foram importantes nas viagens, agora a pedida é colocar a mão na massa e aprender a preparar um prato delicioso.

Em diversos lugares do mundo, é possível até mesmo colher ingredientes diretamente da horta e preparar a refeição ao lado de um chef.

Aula de ioga

Prática milenar de bem-estar, o ioga combina exercícios com técnicas de respiração e concentração, o que o torna uma atividade de relaxamento perfeita. Em muitos destinos pelo mundo, sobretudo litorâneos, hotéis oferecem aulas com professores especializados em meio a cenários dos sonhos.

Experiências vínicas

Quando se fala em viagens de experiência, um dos temas mais comuns é o vinho, bebida que inspira paixões no mundo todo. É possível não apenas ver de perto como são feitos alguns dos melhores rótulos que existem, mas fazer degustações, participar de refeições harmonizadas, realizar workshops de enologia e muito mais.

Contato com a natureza

Ficar o máximo de tempo em contato com a natureza é a grande tendência do momento em termos de viagens. Por conta do distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavirus, muita gente está planejando viajar para parques com trilhas, onde é possível caminhar e pedalar ao ar livre.

Portugal, por exemplo, tem investido bastante nesse tipo de turismo. De norte a sul do país, os viajantes encontram propriedades com estrutura completa em meio a campos verdejantes.

Experimentar uma refeição premiada

Em diversos lugares, há restaurantes premiados que oferecem menus assinados por chefs famosos mundialmente. Comer em um local assim é uma experiência e tanto, que valoriza bastante a viagem. E isso pode acontecer tanto em grandes centros urbanos quanto em cidades menores.

Talassoterapia

Tipo de tratamento que usa água do mar e produtos marinhos como areia ou algas, a talassoterapia aposta que elementos presentes no oceano, como magnésio, potássio, cálcio, sódio e iodo, podem ser absorvidos diretamente pela pele, com grandes benefícios para o corpo.

Muitos destinos de praia contam com spas que aplicam a terapia, como as ilhas da Grécia e e Porto Santo, no arquipélago da Madeira.