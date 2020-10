Saint-Martin, no Caribe, volta a receber turistas brasileiros

Redação

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



Depois de meses de isolamento, Saint-Martin, no Caribe, voltou a abrir as portas para os brasileiros. Para ingressar na ilha e visitar suas lindas praias, entretanto, é preciso se enquadrar em alguns requisitos básicos impostos pelo governo local.

A principal exigência é a apresentação de um teste RT-PCR negativo realizado até 120 horas antes da partida para Saint-Martin. O exame é indispensável e estritamente obrigatória para todos os viajantes provenientes de países com alto ou médio risco de contágio, como o Brasil. Apenas crianças com menos de 10 anos estão liberadas do procedimento.

Divulgação – CAP Amazon Saint-Martin, no Caribe

Além do teste, um formulário de autorização de saúde online também deverá ser preenchido pelo viajante e aprovado pelo governo de Saint-Martin antes da viagem. O documento pode ser acessado aqui.

Como chegar em Saint-Martin

O principal meio de acesso para a Saint-Martin é o Aeroporto Internacional Princesa Juliana, situado no lado holandês de Sint Maarten (ambos os destinos dividem a mesma ilha). O voo Panamá-Sint Maarten da Copa Airlines, principal via de entrada na ilha para os brasileiros, volta a operar em 27 de novembro.

Divulgação – CAP Amazon Saint-Martin, no Caribe

Uma vez em Sint Maarten e Saint-Martin, as atividades turísticas seguem normais, mas com rigorosos protocolos de saúde e higiene. Em ambos os lados, o distanciamento social deve ser respeitado, e o uso de máscara é obrigatório nos estabelecimentos e em locais fechados.

Bares, restaurantes, lojas e discotecas, tanto no lado francês quanto holandês, estão fechando à meia-noite. Conexões entre Saint-Martin e Anguilla, estão suspensas até o dia 1º de novembro. Os roteiros para St. Barthélemy, porém, estão funcionando normalmente.