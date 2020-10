Veja quais entre os principais museus do Brasil já foram reabertos

Redação

Visitar alguns dos principais museus do Brasil pode ser uma boa pedida para quem está ávido por sair de casa em busca de uma imersão cultural – desde que todos os protocolos de segurança sejam cumpridos. Seja para apreciar a arte, seja para se aprofundar melhor na história, os locais são boas pedidas para diferentes tipos de públicos.

Reabertura dos principais museus do Brasil

Alguns dos principais museus do Brasil estão fechados. O Museu do Ipiranga, por exemplo, está passando por reformas. Já o Museu Nacional e o Museu da Língua Portuguesa não estão em funcionamento desde que foram atingidos por incêndios em 2018 e 2015, respectivamente.

Outros museus que estavam fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, no entanto, reabriram, a exemplo do Museu do Futebol, em São Paulo, e do Museu do Amanhã. no Rio de Janeiro.

Também já estão recebendo visitantes o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu Catavento, o Museus Oscar Niemeyer, o Instituto Ricardo Brennand, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Museu Nacional da República Honestino Guimarães, a Oficina Cerâmica Francisco Brennand e o Museu Afro Brasil.

Ainda permanecem fechados por conta da pandemia o Palácio do Catete, o Museu da Inconfidência, o Memorial da América Latina, o Instituto Inhotim (com reabertura prevista para 7 de novembro), o Museu Imperial, o Museu de Artes e Ofícios e o Museu das Missões.

Museus do Brasil

