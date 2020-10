Halloween, Dia dos Mortos e mais: conheça os festivais mais assustadores do mundo

Redação

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



Famoso em países como Estados Unidos e Canadá, o Halloween é apenas o mais popular entre vários eventos horripilantes celebrados todos os anos ao redor do mundo. A Betway, site de jogos de cassino online, realizou um levantamento para descobrir quais são os festivais mais assustadores do planeta. Conheça os principais.

Festivais mais assustadores do mundo

1. A Parada de Krampus

A pesquisa sobre festivais assustadores mostra que a Parada de Krampus é um dos eventos mais sinistros da Áustria. Realizado todos os anos em 5 ou 6 de dezembro, ele tem como objetivo celebrar uma das histórias culturais mais famosas do pedaço: os austríacos acreditam que Krampus, uma criatura mitológica que se parece com um homem e um bode, aparece na época de Natal para arrastar crianças desobedientes para o inferno.

Os moradores da região do Tyrol organizam desfiles e marcham pelas ruas com máscaras e fantasias que representam a criatura maligna. Muitos deles adoram interagir e assustar os visitantes que acompanham o evento.

2. Halloween pelo mundo

Celebrado em 31 de outubro, o Halloween é marcado por máscaras, fantasias e desfiles em todo o mundo – países como Estados Unidos e Canadá são os que mais comemoram a data. No Brasil, o festival tem menos força, mas é possível encontrar festas temáticas e ver grupos de crianças se divertindo com a famosa brincadeira dos doces ou travessuras.

Em Liguria, na Itália, as pessoas podem acompanhar um Halloween diferente. A região, que é conhecida como “cidade das bruxas” foi palco de eventos horríveis – séculos atrás, mulheres que era consideradas feiticeiras foram queimadas em fogueiras.

Atualmente, a cidade italiana organiza vários eventos horripilantes ao longo do ano, como o festival de bruxaria, realizado em agosto. Além disso, há o Triora Halloween. No último dia de outubro, as mulheres se fantasiam de bruxas e as ruas são decoradas com centenas de abóboras esculpidas. Os mais corajosos podem até fazer uma caminhada de três horas até Mauta Bridge. Acredita-se que o local era um ponto de encontro entre feiticeiras e demônios.

3. Dia dos Mortos

Caveiras, esqueletos e altares com oferendas são algumas das atrações do Dia dos Mortos, um dos eventos mais famosos do México. Apesar do tom macabro, o festival celebrado no início de novembro tem como objetivo homenagear a vida das pessoas que faleceram e conta com comemorações muito alegres.

4. Carnaval de Binche

Em Binche, na Bélgica, o domingo de Carnaval é celebrado de uma forma um tanto o quanto peculiar. O evento reúne uma série de gilles, homens que se fantasiam com roupas brilhantes e cheias de feno para parecerem maiores. Além do traje sinistro, eles ainda usam máscaras com expressões neutras pintadas nas faces. O objetivo central não é assustar, mas a aparência dessas pessoas é de dar arrepios.

5. A Queima do Diabo

Todos os anos, o dia 7 de dezembro na Guatemala é marcado por um evento assustador. Às 18h em ponto, as pessoas se reúnem na frente de suas casas para “queimar o diabo”. A criatura maligna é representada por pinhatas de papel ou por restos de lixo. Nesta noite, o país registra cerca de 500 mil fogueiras. Além disso, a celebração conta com fogos de artifício e fantasias.