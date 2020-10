Viagem de trem: descubra as rotas clássicas da Grã-Bretanha

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



As ferrovias icônicas da Grã-Bretanha ligam cidades e passam por paisagens impressionantes. De locomotivas modernas a trens a vapor, a herança ferroviária do local conquista turistas em busca de experiências diferenciadas. Veja alguns dos roteiros mais clássicos.

Viagem de trem na Grã-Bretanha: 10 roteiros incríveis

1. Jacobite, na Escócia

Conhecida como o Hogwarts Express na saga de Harry Potter, a locomotiva a vapor Jacobite passa por alguns dos locais mais pitorescos da Escócia. Partindo de Fort William, o trem serpenteia entre montanhas cobertas de neve e lagos profundos em seu trajeto até a cidade de Mallaig.

A rota atravessa o espetacular viaduto de Glenfinnan, com vistas de tirar o fôlego sobre o Lago Shiel e das montanhas ao seu redor, antes de parar no Museu da Estação de Glenfinnan, onde é possível descobrir a rica herança ferroviária da região.

2. Snowdonia, no País de Gales

Quem ama viajar de trem pode percorrer a região de Snowdonia a bordo da Welsh Highland Railway, uma linha ferroviária histórica do País de Gales e cuidadosamente restaurada, que liga Porthmadog a Caernarfon.

É possível aproveitar o passeio para escalar as torres da imponente fortaleza de Caernarfon, um dos quatro castelos da região considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e conhecer a ferrovia de Ffestiniog – a mais estreita do mundo.

3. Sudoeste da Inglaterra

O trem noturno de Night Riviera, operado pela Great Western Railway, permite embarcar em Londres, na Inglaterra, à noite e acordar com praias e as belas paisagens costeiras na região sudoeste do país.

O roteiro, que liga a estação de Paddington à encantadora Cornualha, oferece compartimentos confortáveis ??com uma ou duas camas, além de várias outras instalações.

4. Ferrovia Settle-Carlisle, na Inglaterra

Para ver de perto as maravilhas de Yorkshire Dales e North Pennines, no norte da Inglaterra, o turista pode viajar de trem pela Settle-Carlisle, a última ferrovia a ser construída quase que completamente à mão.

Com pouco menos de 120 quilômetros de extensão, o trajeto passa por túneis e pontes notáveis, como o icônico viaduto Ribblehead. Há roteiros diários na linha principal, enquanto as locomotivas clássicas são operadas em dias específicos do ano.

5. Viajando com estilo na Inglaterra

Quem anseia por um passeio luxuoso e livre de estresse pode embarcar em uma aventura pelas áreas rurais da Grã-Bretanha. O Belmond British Pullman traz carruagens restauradas que incorporam a idade de ouro das viagens de trem das décadas de 1920 e 1930 na Inglaterra.

Com rotas para cidades vibrantes, castelos antigos e palácios, esta é uma ótima opção para quem quer viajar com estilo até Bath ou conhecer o local de nascimento de William Churchill, em Blenheim Palace.

6. Dartmouth, na Inglaterra

A Dartmouth Steam Railway é uma ferrovia tradicional de 6,7 milhas (10,8 km) entre Paignton e Kingswear, no charmoso condado de Devon, na Inglaterra. A maior parte das jornadas é composta por turistas dos resorts de Torbay, que viajam para Kingswear, onde a balsa de passageiros os leva do rio Dart até Dartmouth.

7. Litoral sul da Inglaterra

A ferrovia Swanage se estende por quase 16 quilômetros pela costa sul da Inglaterra, de Wareham a Swanage. Ela passa pela linda região de Dorset e suas colinas, por florestas atmosféricas e até pelo Castelo Corfe de William, o Conquistador. Com raízes em 1885, as locomotivas a vapor “transportam” os viajantes para outra época.

8. Ferrovia da Ilha de Wight, na Inglaterra

Com um museu de trens antigos e uma ferrovia em funcionamento, a premiada Isle of Wight Steam Railway, na Ilha de Wight, na Inglaterra, conta mais de 150 anos de história dos transportes. A linha de 16 quilômetros de extensão permite viajar em vagões vintage, puxados por impressionantes locomotivas a vapor.

Um destaque da viagem é a parada na estação Havenstreet, que surgiu na década de 1940 e foi restaurada. O local abriga um centro de descoberta de trens, um museu fascinante e workshops sobre vagões.

9. Yorkshire, na Inglaterra

É possível embarcar em uma jornada que atravessa a maravilhosa região campestre de Yorkshire, na Inglaterra, a bordo da ferrovia histórica de North Yorkshire Moors.

A linha de 38 quilômetros leva para um dos centros históricos de Yorkshire, a cidade costeira de Whitby, onde é possível apreciar ruínas antigas, caminhar pela famosa escadaria dos 100 degraus e aproveitar uma porção tradicional de fish and chips.

Já as paradas incluem estações como Pickering (um local que remete à década de 1930), Levisham (com a decoração de 1912) e Grosmont (os entusiastas de filmes talvez a reconheçam como Hogsmeade, da saga Harry Potter).

10. Distrito dos Lagos, na Inglaterra

Percorrendo as montanhas mais altas da Inglaterra, as ferrovias de Ravenglass e Eskdale, com 11 quilômetros de extensão, passam por algumas das paisagens mais dramáticas da Grã-Bretanha.

A rota começa em Ravenglass, a única cidade costeira do Parque Nacional de Lake District. Ela passa por várias atrações ao longo do caminho, incluindo Muncaster Mill e Beckfoot, antes de chegar à estação de Dalegarth, em Eskdale. A região é excelente para caminhadas e oferece passeios inesquecíveis no inverno.

