Parque da Universal em Pequim terá áreas de Harry Potter e Kung Fu Panda

Redação

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



Com inauguração prevista para 2021. o Universal Beijing Resort, em Pequim, na China, reunirá um parque temático (Universal Studios Beijing), um complexo de lojas, restaurantes e entretenimento chamado CityWalk – como os de Orlando e Hollywood – e dois hotéis (um deles baseado no próprio centro de lazer e outro da marca NUO).

Vídeo revela detalhes do parque da Universal em Pequim

O que mais tem chamado a atenção dos fãs, porém, são as áreas em que o parque temático será dividido. Ao todo, serão sete espaços: Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood e Waterworld. Confira detalhes de alguns deles.

Como será o parque da Universal em Pequim

Transformers Metrobase

Esta será a primeira área da Universal no mundo totalmente baseada em Transformers. Nela, os visitantes podem se tornar “agentes convidados” e lutar com Autobots em atrações como Decepticoaster, a maior montanha-russa do complexo, e Transformers: Battle for the AllSpark. Também será possível visitar a Energon Power Station para “recarregar a energia” igual a um robô.

Kung Fu Panda Land of Awesomenes

Situada na “China lendária”, esta é a primeira área temática de Kung Fu Panda dentro de um parque da Universal. The Valley of Peace é a pequena cidade onde vive Po, o herói panda da história. Ali, os visitantes embarcarão em uma aventura contra Tian Sha em Kung Fu Panda Journey of the Dragon Warrior.

Minion Land

Inspirada na franquia Meu Malvado Favorito, a Minion Land colocará os visitantes em locais icônicos das animações. Dará para interagir com personagens e, na atração principal, Despicable Me Minion Mayhem, se juntar a Gru, suas filhas e os Minions em um passeio imprevisível.

The Wizarding World of Harry Potter

Assim como já ocorre na Islands of Adventure, em Orlando, o castelo de Hogwarts será a grande estrela de The Wizarding World of Harry Potter no parque da Universal em Pequim. Na área, será possível conhecer o Escritório de Dumbledore, a Sala de Aula de Defesa Contra as Artes das Trevas, a Sala Comunal da Grifinória e a Sala Precisa. A principal atração do espaço é Harry Potter and the Forbidden Journey, na qual todos voarão com o bruxinho em uma jornada por cenas famosas da franquia.

Jurassic World Isla Nublar

Em Jurassic World Isla Nublar, será possível explorar uma ilha onde “dinossauros” vagam, novamente, pela Terra. Lá dentro, os visitantes encontrarão quatro zonas exclusivas, repletas de aventuras interativas. Em Jurassic World Adventure, todos embarcarão em uma jornada pelo turbulento mundo dos dinossauros, encontrando um Tyrannosaurus rex, um Indominus rex e um Velociraptor.