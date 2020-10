As lindas paisagens do Chipre, na Europa

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



29/10/2020 | 19:48



Além de países famosos entre os turistas brasileiros, como Itália, França e Espanha, a Europa conta com alguns destinos diferentes, que surpreendem os viajantes. É o caso do Chipre, que reúne belas praias, paisagens com relevo acidentado no interior e sítios arqueológicos.

Para te deixar pertinho dessas paisagens, o Rota de Férias preparou um álbum com lindas fotos de Chipre. Confira na galeria:

Lindas fotos de Chipre