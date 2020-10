Resort no México, será inspirado em ninhos de pássaros

Redação

O COCOON Hotel & Resort, em Tulum, um dos destinos mais espetaculares do México, próximo a Cancún, nem foi inaugurado, mas já está despertando o desejo de muitos viajantes. Isso porque sua arquitetura exótica, que remete a ninhos de pássaros, bem como elementos do mar e da selva, salta aos olhos.

Projetado pelo estúdio espanhol de arquitetura e design DNA Barcelona Architects, o resort foi desenhado para passar a ideia de acolhimento. A ideia ali, perfeita em época de distanciamento social, é proporcionar uma fuga do cotidiano em meio a conexões íntimas com a natureza.

Ao todo, o COCOON Hotel & Resort, que fica situado precisamente em Selvazama, no meio da selva de Tulum, ocupará 46.181 metros quadrados e será composto por três áreas residências e dois edifícios de hotel. Cada um deles contará com 204 apartamentos e 16 vilas privadas.

Materiais sustentáveis

Para tirar o projeto do papel, o escritório espanhol apostou no uso de materiais naturais a fim de minimizar o impacto da construção no ambiente e a geração de resíduos. Além disso, outras técnicas sustentáveis serão adotadas, como o sistema de coleta de água, que captará a chuva para uso no tratamento de águas residuais. Painéis solares também serão instalados para obter eletricidade sustentável.

O design do Cocoon é baseado no ambiente natural mesclado a conceitos de geometria. Por isso, o local será baseado em casulos, que permitirão a visibilidade da paisagem natural, num contexto silencioso e reservado. Cada um deles oferecerá piscinas naturais, ginásio, clube infantil, sala de conferências, bar e restaurante. Isso sem contar os jardins, que integrarão todo o complexo.

Até o momento, a DNA Barcelona Architects não divulgou quando o hotel ficará pronto.

