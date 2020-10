6 hotéis cercados de verde para viajar com isolamento em São Paulo

Redação

Há diversos hotéis para quem pretende viajar com isolamento em São Paulo. Tanto no interior quanto no litoral, há desde pousadas e hotéis-fazenda até resorts de luxo que oferecem experiências na natureza para famílias ou mesmo casais. Confira seis boas opções.

Blue Tree Thermas de Lins – Lins

O Blue Tree Thermas de Lins, complexo de águas termais localizado no interior paulista, é um dos principais resorts do Brasil. O local conta com um parque aquático enorme e muitas áreas verdes. É um bom destino para viajar em família. As crianças pequenas encontram monitores e uma série de atividades ao ar livre por lá. Há, inclusive, uma programação especial para quem quiser celebrar o Halloween neste fim de semana, com trilhas e caça a tesouros.

Ilha de Toque Toque Boutique Hotel & SPA – São Sebastião

Para quem busca uma opção no belo litoral norte de São Paulo, o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel & SPA é um refúgio de 20 mil m² cercado pela Mata Atlântica situado na belíssima Baía de Toque Toque Grande, em São Sebastião. Com vista panorâmica, o hotel, que é exclusivo para adultos, conta com 14 suítes, spa da grife L’Occitane, e diversos ambientes românticos.

Hotel Fazenda Foz do Marinheiro – São José do Rio Preto

Margeado pela represa de Água Vermelha, em São José do Rio Preto, o Hotel Fazenda Foz do Marinheiro é uma ótima opção para quem pretende viajar com isolamento em São Paulo. O local tem fazendinha para as crianças (inclusive com ordenha, de vacas, que ocorre por volta das 7h da manhã), piscinas e uma série de trilhas na propriedade, nas quais dá para passear de cavalo ou andar de trenzinho. Parede de escalada com circuito de arvorismo e tirolesa estão entre as práticas esportivas comandas por monitores.

Botanique Hotel & SPA – Campos do Jordão

No Triângulo das Serras, confluência entre os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, o Botanique Hotel & SPA é uma boa opção para os hóspedes que gostam de pedalar. Lá, é possível desde andar com calma pelas belas paisagens locais até praticar mountain bike em uma série de trilhas. Quem preferir, pode até solicitar o acompanhamento de profissionais especializados. E o melhor de tudo e que o próprio hotel oferece bikes para passeios.

Fazenda Capoava – Itu

Outra maneira de se conectar com a natureza ao viajar com isolamento pelo interior de São Paulo é andar a cavalo em hotéis como a Fazenda Capoava, em Itu. O empreendimento tem quase três séculos de tradição e oferece cavalgadas temáticas que passam por lugares históricos da região. A atividade é aberta tanto para hóspedes quanto para passantes, mas é cobrada separadamente e é preciso agendar.

Terras Altas Resort & Convention Center

Localizado em Itapecerica da Serra, a apenas 25 km de São Paulo, em meio ao verde exuberante da Mata Atlântica, o Terras Altas Resort & Convention Center oferece atividades monitoradas para adultos e crianças, com destaque para os passeios a cavalo. Há ainda a possibilidade do Day Use, no qual o visitante pode aproveitar toda a infraestrutura de lazer sem estar hospedado..