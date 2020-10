Interior de São Paulo: conheça as montanhas de Cunha

Redação

29/10/2020



A cerca de três horas da capital paulista, a Estância Climática de Cunha (SP) é um local sossegado e cercado pela natureza. A região, que conta com uma série de atrações de ecoturismo e passeios culturais, é perfeita para quem quer descansar e renovar as energias.

O que fazer em Cunha (SP)

O núcleo de Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar, o maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil, é um dos principais atrativos do pedaço. Ali, os visitantes podem aproveitar banhos de cachoeira e trilhas em meio às abundantes fauna e flora. O grande destaque é a Trilha das Cachoeiras, que fica em uma estrada desativada. O percurso pode ser feito de carro até determinado ponto. Depois, é preciso ir de bicicleta ou a pé.

Também vale a pena visitar o inusitado complexo O Lavandário, que dispõe de campos floridos 365 dias ao ano. É possível ver grandiosas plantações de lavanda, que formam um espetáculo e rendem ótimas fotos. Além disso, os visitantes podem comprar produtos como plantas aromáticas, sabonetes, cremes, velas e comidas artesanais à base da planta, como bolo, bolachas e sorvete.

Por fim, é imperdível conhecer os ateliês de cerâmica. Cunha é um importante polo dessa arte no Brasil e na América do Sul, e possui muitos locais que dominam técnicas originais e diversificadas. Uma das mais famosas utiliza o Forno Noborigama, um dos mais eficazes entre os modelos pré-industriais do Extremo Oriente.

Onde ficar

Cunha conta com uma série de hotéis perfeitos para descansar e até se isolar na natureza. A Pousada Candeias, por exemplo, proporciona conforto e privacidade. Com 10 chalés e um serviço intimista, o local tem restaurante, trilhas na mata, sauna seca a lenha, ducha natural e piscina climatizada.

