Chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos

29/10/2020 | 18:41



Seis áreas da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira, 29. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo emitiu o alerta às 17h07 para as zonas leste, norte e oeste, para as marginais Pinheiros e Tietê, e para o centro.

De acordo com o órgão, a chuva oscila entre os volumes leve a forte e estaria se deslocando do interior do Estado para a capital, vinda dos municípios de Parnaíba, Franco da Rocha e Mairiporã. Ela também deve atingir áreas de instabilidade em Santana do Parnaíba, Cajamar e Campo Limpo.

O temporal deve se estender pela madrugada e alternar entre períodos de melhoria durante a noite. A previsão para a sexta-feira, 30, também é de tempo nublado e chuvoso, com temperatura variando entre a mínima de 16 ºC e máxima de 20 ºC. O frio permanece no sábado, que pode atingir a baixa de até 15 ºC, apesar de o temporal se afastar do litoral e permanecer apenas a garoa com ventos úmidos.