No mérito, TRE-SP suspende condenação eleitoral de Auricchio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 18:13



O presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), desembargador Waldir Nuevo Campos, concedeu efeito suspensivo, na análise do mérito, pedido pela defesa do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e suspendeu os efeitos da condenação sofrida pelo tucano por doação irregular de campanha no pleito de 2016.

A decisão, tornada pública na tarde desta quinta-feira (29), fortalece a tese dos advogados de Auricchio para reverter, ainda em primeira instância, o indeferimento da candidatura à reeleição, aplicado nesta semana pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano. A magistrada barrou o projeto político calçada justamente na decisão eleitoral que teve seus efeitos suspensos pelo presidente da corte.

Os advogados de Auricchio contestaram a sentença aplicada contra o prefeito argumentando que a doação feita por Maria Alzira Garcia Correa Abrantes, centro da condenação, não pode resultar em problemas jurídicos ao chefe do Executivo, uma vez que ele não tinha condições de exigir de doadora provas de que ela tinha condições de efetivar a transação financeira – o Ministério Público Eleitoral aponta que Maria Alzira não disponha de capacidade financeira para transferir R$ 350 mil à campanha do tucano.

“Afigura-se, no meu entender, contrário à razoabilidade que se demande, em sede de ação eleitoral desconstitutiva do diploma, que o candidato seja ''''determinado judicialmente a comprovar a renda do doador, principalmente nas hipóteses em que é questionada a ausência da capacidade econômica daquele que realiza a liberalidade''''. Tal carga probatória pode, inclusive, ser considerada diabólica, tendo em vista a impossibilidade (quase) absoluta de o candidato ter acesso aos dados fiscais e bancários dos doadores eleitorais, bem como de perceber primo ictu oculi que se tratava de recursos não decorrentes da atividade econômica de quem efetuou a doação”, disse Nuevo Campos, que, em liminar, já havia concedido o recurso especial ao tucano.