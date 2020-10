'A Fazenda': Record suspende votação da roça entre Lipe, Tays e Victória

29/10/2020 | 17:41



A votação para a Roça de A Fazenda 12, que traria a eliminação de um participante entre Tays Reis, Victória Villarim e Lipe Ribeiro, foi suspensa, anunciou a Record TV no site oficial do programa.

"Votação suspensa. Mais informações no programa desta quinta-feira, 29", consta na seção para votar na Roça do programa no site R7, sem explicar o porquê da decisão.

Posteriormente, a emissora divulgou comunicado sobre o motivo. Confira a íntegra:

"A Record TV vem a público informar que constatou um equívoco no resultado da Prova do Fazendeiro realizada ontem, dia 28/10. Infelizmente, esta falha comprometeu a formação da Roça e a escolha do Fazendeiro.

Diante disso, decidimos suspender a votação.

No programa de hoje à noite, serão esclarecidos para o público e os peões os detalhes do que aconteceu e como ficará a sequência do reality show.

A produção de A Fazenda 12, o apresentador Marcos Mion e a Record TV pedem desculpas aos telespectadores, a quem acompanha o programa pela internet, por streaming e pelas redes sociais e também a todos que votaram pelo ocorrido."

Não é a primeira polêmica desta semana. O "poder da chama vermelha" de Biel foi anulado e acabou colocando Tays no lugar de Raissa Barbosa na disputa pela eliminação, já que o cantor teria passado informações que não poderia a Victória durante a votação.

Já a Prova do Fazendeiro disputada na noite de quarta, 28, Marcos Mion anunciou um erro na contagem de pontos durante a competição. A prova foi vencida por Jakelyne.

Além disso, um carro de som passou nas proximidades da sede de A Fazenda, com recado à cantora MC Mirella, uma das participantes. O episódio foi criticado por Marcos Mion.