Após ser atacada por Solange Gomes, atriz Solange Couto manda suposta indireta para a xará

29/10/2020 | 17:11



Uma verdadeira briga de Solanges tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira, dia 29. Tudo começou quando Solange Gomes, modelo que ficou famosa por ser uma das musas da Banheira do Gugu nos anos 90, fez um desabafo em seu Twitter e pediu para que jornalistas não a confundissem com a atriz Solange Couto. Porém, o que poderia ser um pedido inocente ganhou proporções maiores, já que Gomes finalizou seu tempo com uma alfinetada em sua xará, que, segundo o jornal Extra, recentemente foi morar no Retiro dos Artistas para ficar mais perto de sua mãe:

Amigos da imprensa, revejam o texto ao escreverem sobre a Solange COUTO. Desagradável ser confundida sempre com ela. Eu, sou simpática com todos, sorridente e tenho casa própria desde muito jovem.

Após o tweet da modelo viralizar, Solange Couto postou um texto sobre julgamentos em seu Instagram:

Quando alguém te julgar, faça o seguinte pedido: Pegue meus sapatos e caminhe uma milha, depois volte e conversamos.

Ao responder uma seguidora (também chamada Solange) que comentou que As Solanges são geralmente muito sábias, a eterna Dona Jura, de O Clone, mandou uma suposta indireta para Gomes:

Há exceções!