Eduardo Costa fala sobre relação com Leonardo: - Eu não briguei com ele

29/10/2020 | 17:10



Eduardo Costa e Leonardo romperam os laços empresariais em julho deste ano, quando Costa deixou a empresa Talismã Music.

Nesta quinta-feira, dia 29, em entrevista ao colunista Leo Dias, o cantor afirmou que não houve brigas com Leonardo para que o rompimento acontecesse:

- Não teve nenhum problema entre Eduardo Costa e Leonardo. Na pandemia, nós não tivemos shows. O escritório ficou fechado. Eu, há três anos, já tinha vontade de ter um escritório próprio. Eu não tinha negócio com o Leonardo, eu nunca tive. O meu negócio era com o William, que é o nosso empresário. O que eu tive com o Leonardo foi o Cabaré, e mesmo assim nós não negociamos. Eu negociei o Cabaré, porque é uma ideia minha. Eu montei ele há dez anos. E levei ele para dentro da Talismã e ali a gente formou toda a produção.

E continuou:

- Na pandemia, como não tinha show, eu falei: agora é a hora de eu dar esse passo na minha vida e fazer o meu próprio escritório. Mas aí, por conta da live [referindo-se à polêmica envolvendo a filha da cantora Thaeme] virou uma briga Eduardo e Leonardo. Eu e o Leonardo nunca nem conversamos sobre isso. Ele não brigou comigo, eu não briguei com ele. Eu amo ele e ele me ama.

Eduardo Costa também aproveitou o momento para relembrar a polêmica, envolvendo Thaeme Mariôto e sua filha, na qual o cantor disse durante uma live com o cantor Leonardo que teria relações sexuais pensando no bebê:

- Leo, você sabia que naquele dia eu não bebi? Eu tava tão tenso naquela live. Mentira, eu não comecei a live bêbado, fui bebendo durante a live. Mas eu tava tão tenso, porque tinha mais de dois anos que eu e o Leonardo não nos encontrávamos para fazer esse show, nós não tínhamos ensaiado nada. E aí teve uma brincadeira com a filha da Thaeme, cara, na qual, no interior, existe o costume de quando vemos um menino bonito, a gente fala: Hoje, quando eu chegar lá em casa, eu e minha mulher vamos treinar para fazer um menino desse. Nós vamos lembrar desse menino. Essa brincadeira é comum em Minas Gerais. Ninguém vai transar pensando em uma criança. E muita gente levou isso para outro lado, e isso me causou uma revolta, porque estava se tratando de um bebê.