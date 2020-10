Adele nega que esteja namorando rapper e dispara: Voltarei para a minha caverna para ser a tia dos gatos que eu sou

29/10/2020 | 17:10



Como você viu, surgiram inúmeros rumores de que Adele estaria namorando o rapper Skepta. A cantora estaria envolvida, até mesmo, em um triângulo amoroso entre o músico e a cantora Naomi Campbell. Entretanto, a intérprete de Someone Like You resolveu desmentir essa história em um post feito no seu Instagram na última quarta-feira, dia 28.

Na rede social, Adele agradeceu pela oportunidade de participar do programa Saturday Night Live no último sábado, dia 24. A artista também fez alguns agradecimentos específicos e falou sobre o Halloween - até que surpreendeu ao final ao revelar o seu atual status de relacionamento.

Me diverti muito no SNL! Muito obrigada ao elenco, equipe, escritores e produtores mais maravilhosos. Vocês são um monte de pessoas sublimes. Lorne, obrigada por acreditar em mim! Lindsay, minha irmã para a vida, Maya, minha comédia e mamãe-heroína! Ainda, as audiências tão animadas que eu tive tanto nos ensaios como no programa ao vivo! Eu fiz pela alegria da experiência e espero que vocês tenham se divertido também! Boa sorte com a eleição, América, eu amo muito vocês. Cuidem um dos outros e não se cobrem tanto. Feliz Halloween! Eu voltarei para a minha caverna agora para ser a (solteira) tia dos gatos que eu sou! Paz, até o próximo ano.

É, parece que isso diz tudo, não é?