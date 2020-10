Felipe Conceição recusa proposta do Coritiba e segue no Guarani

29/10/2020 | 16:55



Felipe Conceição está realmente disposto a fazer história no Guarani, como disse em sua apresentação. Nesta quinta-feira, o treinador recebeu uma proposta do Coritiba, mas recusou a oferta da equipe da primeira divisão para continuar comandando o clube campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Coritiba está no mercado em busca de um substituto para Jorginho, demitido no último final de semana. E Felipe Conceição é mais um a recusar o clube paranaense, que teria tentado Mozart, Lisca, Tiago Nunes e Roger Machado.

Anunciado no dia 9 de outubro como treinador do Guarani, após a saída de Ricardo Catalá, Felipe Conceição assumiu o clube na zona de rebaixamento da Série B. Desde então, foram dez pontos em 12 jogos.

As vitórias sobre CRB - ele ainda não estava no banco de reservas -, Cuiabá e Avaí, além do empate com o Vitória, fizeram o Guarani chegar aos 21 pontos e subir para a 13ª colocação. A diferença para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos.

Com a permanência de Felipe Conceição assegurada, o Guarani segue se preparando para o jogo do próximo domingo, contra o Juventude, às 18h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela última rodada do primeiro turno da Série B.