TRE-SP acolhe recurso e libera candidatura de Vanessa Damo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/10/2020 | 16:39



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acolheu recurso e deferiu a candidatura da ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) à Prefeitura de Mauá. O placar foi de 4 votos a 3 a favor da emedebista, sendo o desempate confirmado na tarde desta quinta-feira (29) pelo presidente da corte, desembargador Waldir Nuevo Campos.

O projeto eleitoral de Vanessa havia sido barrado pelo juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi, da 217ª Zona Eleitoral de Mauá, sob alegação de que ela havia sido condenada por abuso de poder econômico em eleições anteriores e que o prazo de inelegibilidade não havia se esgotado. O pedido de impugnação foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral.

Vanessa foi sentenciada a oito anos de inelegibilidade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por doação acima do limite legal, em caso que envolve seu ex-marido Júnior Orosco (PDT). Quando se candidatou à Assembleia Legislativa em 2014, ela recebeu quantia acima da permitida por parte da Orosco Holding, empresa de seu ex-marido. O trânsito em julgado do caso aconteceu em 2017.

A tese da defesa de Vanessa, ao recorrer da decisão em primeira instância, foi a de que a doação que resultou na pena havia representado 1% do total arrecadado naquele pleito e que, portanto, não se poderia configurar abuso de poder econômico. Ela já havia manifestado tranquilidade com a possibilidade de reversão do indeferimento.

Votaram a favor de Vanessa, além de Nuevo Campos, os desembargadores Marcelo Vieira de Campos, Afonso Celso da Silva e Manuel Pacheco Dias Marcelino. Os contrários foram Silmar Fernandes, Mauricio Fiorito e Nelton dos Santos.