29/10/2020 | 16:10



Luan Santana sempre foi discreto em relação à sua vida pessoal nas redes sociais, porém após reclamação de fã-clubes, o cantor prometeu compartilhar mais de sua vida com seus admiradores.

Em viagem pelo México após o rompimento no noivado com Jade Magalhães, Luan aproveitou seus últimos momentos no país fazendo um passeio de bicicleta pela cidade de Tulum, localizada na Península de Yucatan. Em uma rara foto que aparece sem camisa, ele escreveu na legenda da publicação:

Últimos momentos por aqui...vamo de trilha?

Além de aproveitar as paisagens do México, Luan também se prepara para uma possível carreira internacional em breve. Como se fala Meteoro da Paixão em espanhol mesmo, hein?