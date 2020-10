O que ver nos cinemas em SP: 'Tenet', de Nolan, é a grande estreia

29/10/2020 | 15:33



As salas de cinema em São Paulo seguem abertas para receber o público com todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. Entre as estreias da semana está Tenet, o novo filme de Christopher Nolan (diretor de A Origem e Interestelar). O longa, que combina ação e ficção científica, foi adiado por meses e agora chega às telonas com a missão de salvar os cinemas brasileiros.

Tem também lançamentos nacionais, como o terror Cabrito, de Luciano de Azevedo; a comédia De Perto Ela Não É Normal, estrelada por Suzana Pires com participação de Ivete Sangalo e Angélica, e os documentários Faz Sol Lá Sim, de Claufe Rodrigues, e Família de Axé, da cineasta Tete Moraes.

Confira as estreias:

*O complexo de cinema Pátio Paulista ainda não reabriu suas salas.

No drive-in

Com todos os ingressos esgotados na 44ª Mostra de Cinema, o filme brasileiro Casa de Antiguidades ganha exibição exclusiva no Belas Artes Drive-in, neste sábado (31), às 21h45. O longa, dirigido e roteirizado por João Paulo Miranda Maia, foi premiado no Festival de Chicago com o Roger Ebert Awards e também o único filme latino-americano a estar na seleção oficial de Cannes 2020.

Na trama, Cristovam (Antônio Pitanga) é um vaqueiro que busca melhores condições de vida. Sua jornada não é nada fácil e a hostilidade dos novos vizinhos afetam a saúde mental do homem. Sem saída, ele começa a reviver o passado para sobreviver no presente. Ingressos no site: www.cinebelasartes.com.br/drive-in

Mostras

Terror brasileiro

Até o dia 23 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove a macaBRo - Horror Brasileiro Contemporâneo. A mostra exibe 44 produções de terror 100% brasileiras e contemporâneas lançadas entre 2015 e 2019. Destaque para o premiado Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, apresentado em mais de 40 festivais no mundo e estrelado por Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e Bianca Comparato. As exibições, que contam com longas e curtas-metragens, são gratuitas e online, mas algumas ficarão disponíveis por apenas 24 horas e com limite de visualizações no streaming darkflix.com.br/macabro. Além dos filmes, a macaBRo apresenta debates, palestras e cursos também online.

Estreias

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min.

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga. O filme mostra os melhores momentos da turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, da banda de k-pop Bangtan Boys, também conhecida como BTS. Também revela segredos de bastidores sobre cada um dos sete artistas. 12 anos. 91 min.

Cabrito

Dir. Luciano de Azevedo. Com Samir Hauaji, Pri Helena, Nino de Barros. Em uma mistura de terror e fantasia, um homem é assombrado por sua relação com os pais enquanto tenta formar uma família ideal. 18 anos. 70 min.

De Perto Ela Não é Normal

Dir. Cininha de Paula. Com Suzana Pires, Cristina Pereira, Marcos Caruso. Suzie é uma mulher de 40 anos que não se parece em nada com a menina sensível e criativa que foi quando criança. Agora, ela tenta se reencontrar consigo mesma apesar de toda a pressão social. 14 anos.

Família de Axé

Dir. Tete Moraes. O documentário tem como protagonista Alberto Ribeiro Santana, Pai de Santo baiano, e mostra um outro olhar sobre festas, rituais, culinária e dança do povo que luta para manter viva a cultura dos seus ancestrais africanos. Livre. 77 min.

Faz Sol Lá Sim

Dir: Claufe Rodrigues. O documentário mostra a tradição de mais de um século das bandas filarmônicas da cidade histórica de Marechal Deodoro, Alagoas. Os grupos musicais são comandados principalmente por militares aposentados e moldam o estilo de vida da comunidade. 10 anos.

Os Melhores Anos de Uma Vida

Dir. Claude Lelouch. Com Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidou. Jean-Louis e Anne se reencontram depois de 50 anos longe um do outro. Embora ele não se lembre do romance dos dois por estar perdendo a memória, sente algo diferente por ela. 14 anos. 90 min.

Aos Olhos de Ernesto

Dir. Ana Luiza Azevedo. Com Jorge Bolani, Gabriela Poester, Jorge d''Elia. Um fotógrafo uruguaio tenta disfarçar que está perdendo a visão por conta da velhice. Mas é justo nessa fase da vida que ele descobre possibilidades incríveis. 12 anos. 123 min.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason. Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson. Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca russo, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min.

Transtorno Explosivo

Dir. Nora Fingscheidt. Com Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide. Benni é uma menina de 9 anos considerada uma "destruidora de sistemas" por todos os serviços de proteção infantil. Ela quer voltar para sua mãe, mas Bianca tem medo da própria filha. 12 anos. 119 min.