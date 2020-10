Mantuan, do Corinthians, se machuca na seleção e não atua mais na temporada

29/10/2020 | 15:24



O técnico Vagner Mancini perdeu uma boa opção no ataque do Corinthians para a temporada. O atacante Gustavo Mantuan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retorna aos gramados na próxima temporada. A lesão aconteceu durante um jogo-treino da seleção brasileira sub-20 contra o time sub-23 do próprio Corinthians, realizado na quarta-feira.

O atleta passou por exames nesta quinta-feira e teve constatada a lesão. Ele passará por cirurgia nos próximos dias e não há previsão para o retorno aos gramados. O Corinthians informou apenas que o jogador não irá mais atuar nesta temporada.

Com apenas 19 anos, Mantuan rompeu o ligamento do joelho esquerdo pela terceira vez. Na primeira, em 2018, o jogador ficou nove meses parado. No ano passado, mais uma lesão e seis meses sem poder jogar.

Mantuan vinha ganhando espaço e arrancando elogios de Vagner Mancini. Contra o Vasco, o garoto foi titular e marcou o primeiro gol da equipe paulista na vitória, por 2 a 1, em São Januário.