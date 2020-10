Kim Kardashian posta foto onde supostamente aparece com seis dedos e Khloé Kardashian defende a irmã após viagem na pandemia

29/10/2020 | 15:10



Kim Kardashian está compartilhando diversas fotos de seu aniversário de 40 anos de idade, mesmo que continue sendo bombardeada de críticas. E os internautas não estão mesmo facilitando para a empresária, já que conseguiram até notar um clique onde Kim supostamente aparece com seis dedos no pé! É muita vontade de falar sobre a socialite por aí, né?

Vale lembrar que os rumores sobre Kim ter seis dedos em um dos pés não são de hoje. Na internet, você consegue achar diversas imagens onde a mãe de North, Saint, Chicago e Psalm teria exibido o seu dedo a mais - mas ela nunca confirmou esses boatos. Inclusive, a empresária chegou a fazer vídeos em suas redes sociais para desmentir essas notícias, com o intuito de provar que seus pés tinham somente cinco dedos cada, como acontece com a maioria de nós.

Entretanto, as fotos novas da Kardashian reacenderam esses rumores, e diversos usuários do Twitter comentaram o fato de Kim supostamente ter seis dedinhos.

Eu sou a única que notou que ela tem seis dedos?, questionou uma internauta.

POR QUE A KIM TER SEIS DEDOS EM UMA DESSAS FOTOS NÃO ESTÁ SENDO FALADO?, perguntou outro, indignado.

Ela precisa de um dedo extra para estabilidade, brincou um terceiro.

Ela realmente tem seis dedos? Todas as cirurgias que ela já fez e ela tem um dedo extra?, escreveu uma última.

Khloé Kardashian sai em defesa da irmã

Em entrevista ao programa The Ellen Show, Khloé Kardashian defendeu a irmã, Kim Kardashian, que gastou quase seis milhões de reais em uma viagem para o Taiti, para comemorar o seu aniversário de 40 anos de idade. Como você viu, muitos internautas não gostaram do fato da empresária ter feito uma viagem tão grandiosa dessas em meio de uma pandemia.

A apresentadora Ellen DeGeneres perguntou para Khloé quantas pessoas estavam na celebração, e a Kardashian afirmou que eram em torno de 20, 25 convidados. Entretanto, o site TMZ apurou que 40 pessoas estavam juntas nesta viagem.

- Ninguém sabia para onde estávamos indo. Nós não descobrimos até que estivéssemos no avião, e foi tão especial. Nós sabíamos que era para um lugar tropical. Nós sabíamos que iríamos para algum lugar assim, então sabíamos como fazer as malas. Nos disseram para separarmos três looks legais para jantar, ou algo assim. Mas fora isso, nós não tínhamos ideia. E foi a experiência mais legal ter sido surpreendida dessa forma, contou Khloé.

Além disso, a mãe de True falou sobre as críticas que surgiram na internet sobre a viagem.

- Eu não soube muito disso, mas eu ouvi que as pessoas estavam chateadas pelo fato de termos saído da cidade. Eu não sei da extensão disso. Mas esse ano é um ano tão frustrante. Eu entendo. Existem tantas frustrações acontecendo com todo mundo... Mas também era os 40 anos [de idade] dela [Kim]. E isso era algo que ela realmente queria fazer por nós. Foi algo tão legal. E estar lá, com todas as precauções que tomamos, e como todos se mostraram tão gratos em relação ao aspecto do turismo... Como tantas pessoas disseram que nós fomos a primeira festa, ou convidados, que eles tiveram em meses, e o que eles precisavam fazer para pagar as contas e manter suas famílias... Só de ouvir essas mensagens enquanto estivemos lá, nos deixou muito felizes. Nos sentimos muito bem. E muito seguras.

Khloé citou que a família realmente tomou todos os cuidados necessários para esta época.

- Nós fizemos da forma mais segura que você possa imaginar. E foi uma experiência tão linda. E eu quero que a Kim foque no quanto foi bonito e no que ela fez por todos. Eu não quero que isso [os comentários] sejam maiores do que toda a grandeza que aconteceu.

Além disso, ela fez uma brincadeira sobre as brigas das irmãs e o motivo pelo qual ela nunca está envolvida.

- Elas têm medo de mim. Eu sei a minha força. E eu acabaria com todas elas de uma vez. Mas, verbalmente, eu sou uma das primeiras que se envolve. Fisicamente, não é uma luta justa, então sinto que não posso.

E os memes continuam...

Kim Kardashian pode não se incomodar com as críticas, mas chegou a fazer um discurso nas redes sociais para explicar o motivo de ter escolhido comemorar o seu aniversário desta forma, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

40 e me sentindo muito humilde e abençoada. Não há um dia que eu desperdice, especialmente durante esses tempos onde todos nós somos lembrados das coisas que realmente importam. Para o meu aniversário este ano, não poderia ter pensado uma forma melhor de comemorá-lo do que passá-lo ao lado de algumas pessoas que me ajudaram a formar a mulher que eu sou hoje. Antes da Covid, eu não acho que nenhuma de nós realmente apreciava um luxo simples que era viajar e estar junto de família e amigos em um local seguro. Depois de duas semanas de múltiplos exames de saúde e pedindo para que todos cumprissem a quarentena, eu surpreendi o meu círculo de pessoas mais próximo com uma viagem para uma ilha particular onde poderíamos fingir que as coisas estavam normais só por um pequeno momento. Nós dançamos, andamos de bicicleta, nadamos próximos de baleias, andamos de caiaque, vimos um filme na praia e muito mais. Eu percebi que para a maioria das pessoas, isso é algo que está tão fora do alcance agora, então em momentos como esse, eu sou humildemente lembrada do quão privilegiada é a minha vida.

Acontece que o texto não agradou e muita gente fez piada com a declaração da empresária. As pessoas pegaram o trecho em que Kim pediu para que seus convidados respeitassem o isolamento e ilustraram com a imagem de algum filme ou evento famoso onde as coisas não terminaram muito bem. Demais, não é?