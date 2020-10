Em A Fazenda 12, Jake dá apelido inusitado para partes íntimas de Mariano

29/10/2020 | 14:10



Em A Fazenda 12, Jake venceu a prova e é a Fazendeira da Semana! Mas esse não foi o único destaque dela na noite da última quarta-feira, dia 28, já que a miss protagonizou uma cena engraçada que divertiu os espectadores.

Antes de participar da prova, Jake beijava Mariano, deitada com o corpo em cima dele. Ao conversar com Raíssa e Jojo, que estavam no quarto, a morena se mexeu e sem querer deu uma joelhada nas partes íntimas do rapaz, que reclamou de dor.

Foi então que a peoa deixou escapar um apelido inusitado para o membro do namorado:

- Ah, desculpa, perdão...Pequeno Príncipe!

Apesar das participantes que estavam em volta na cena não terem reagido ao momento engraçado, os internautas comentaram bastante a cena nas redes sociais!