Antonia Fontenelle critica Eduardo Costa por convocar fãs para eliminar Victoria Villarim de A Fazenda 12

29/10/2020 | 14:10



Antonia Fontenelle não gostou nada de ver que Eduardo Costa havia convocado os fãs para eliminar sua ex-noiva, Victoria Villarim de A Fazenda 12.

No Twitter, a apresentadora, que já viveu um romance com o cantor, esbravejou:

Prefiro dentro Lucas, Vitória é uma menina boa, merece ser feliz. Não tem perfil de campeã dentro desse jogo, mas quanto mais ela ficar mais ela ganha, deixa a menina trabalhar e conquistar os sonhos dela. @eduardocosta custo acreditar que você convocou seus fãs pra prejudicar. Sua ex-mulher, isso não se faz, fiquei triste com essa postura, quero continuar dizendo a todos que você ê um ser humano foda, você já teve sua oportunidade na vida, ajude sua ex mulher, você sabe que ela merece. Esse é um pequeno esporro de amiga, tá? Paz no coração de todos!, escreveu ela.

Após Victória ser indicada para roça, Eduardo Costa postou:

Eu conto com vocês! Muito obrigado. Amo, em resposta a um fã-clube dele, que escreveu: Chegou a hora de nós, fãs, agirmos. Vamos tirar ela desse programa. Você merece respeito. Uma moral que ela não tem e nunca vai ter. Estamos com você.

E ainda postou no Instagram uma mensagem que muita gente entendeu ser uma indireta para a ex:

DEUS não dorme, DEUS sabe o que passa no nosso coração. Ser uma boa pessoa não é ser manso, não ter voz mansa, fingir que ama todo mundo, temos que ter lado, ou estamos de um lado ou de outro, mas os que ficam em cima do muro pode ter muito cuidado com esses. JESUS disse; os mornos serão como animais que comem seu próprio vômito. Enfim. Não tenho raiva de ninguém, meu negócio é cantar e alegrar o povo e me alegrar também, e levo minha vida muito feliz assim. Se errei??? Nuhhhh, já errei demais, mas nunca na minha vida errei por ser mal caráter com ninguém. Acusar é fácil, provar é que é complicado, né??? Mas graças a DEUS o que se perde no fogo se encontra nas cinzas. Vou dormir que amanhã cedo vou pra #fazenda. Eu amo a #fazenda, e odeio planta ?erva venenosa? e amanhã vou lá ajudar meu peão a cortar aquilo, já deu. Achamos que a árvore era boa e dava bons frutos, mas não era, então como JESUS disse tem que cortar e não podar. OBRIGADO BRASIL, EU AMO VOCÊS, escreveu. Logo após a repercussão do assunto, a postagem foi apagada.

Victoria e Eduardo assumiram o namoro em maio de 2016 entre idas e vindas. Em 201, eles terminaram o relacionamento e fotos íntimas da modelo vazaram na internet. Ela, então, o casuou de ser o culpado. Meses depois, eles reataram e ficaram noivos. Em 2019, terminaram de forma definitiva em meio aos rumores de traições por parte dos dois. O irmão de Eduardo até chegou a ser acusado de ameaçar matar Vitória.

Em entrevista a Leo Dias, divulgada nesta quinta-feira, dia 29, Eduardo Costa diz não querer o mal da ex:

- Eu não quero mal de Victória. Existem coisas, como homem, que eu preciso me defender. Ela falou muito mal de mim, disse inclusive que eu a agredi, que eu era agressivo. Eu fui atacado de tudo que é jeito. Vi minha vida se transformando, eu que sou um cara pacato. Se eu exagerei com alguma mulher foi porque eu a beijei demais, não porque dei tapa. De repente, eu vejo ela entrando em A Fazenda, o que não tem problema nenhum, usando meu nome. Lá dentro, começou a se falar em violência. Eu nunca fui violento, disse ele.

E completou:

- Eu terminei o relacionamento, nós nos separamos numa boa. Terminei gostando dela. Nossas ideias não estavam batendo. Eu sabia que não ia ter futuro. Não queria perder o tempo dela e nem o meu. Eu fiquei p**o, quando ela ficou com um conhecido meu.

Ele ainda diisse que não guarda raiva da ex:

- Não tenho ressentimento dela. Ela fez isso para me espetar.Não tenho raiva dela, tenho raiva do cara. O que me deixa chateado é quando ela fala de agressão. Eu jamais faria isso. Tivemos problemas de casal. Mas, se você vai ao programa de TV que eu sou um agressor... Eu fico triste.

E por fim completou:

- Victoria é maravilhosa, uma pessoa boa. Ela tem um futuro brilhante pela frente.