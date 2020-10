Andressa Suita nega que esteja impedindo os filhos de verem Gusttavo Lima: - Isso é mentira

29/10/2020 | 14:10



Recentemente foi noticiado que a família de Andressa Suita estaria impedindo Gusttavo Lima de ver os filhos do ex-casal, Samuel e Gabriel. Agora, por meio de seu Stories, a modelo, que abriu o jogo sobre ter bebido muito nas últimas semanas, negou que a história seja real.

Primeiro, ela começou dizendo o seguinte:

- Eu estava tomando o meu café e acabei de ver várias matérias falando que eu não estou deixando as crianças verem o pai. Isso é mentira. As crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido e eu só estou vindo aqui justificar para vocês, porque eu sei que vocês têm um carinho muito grande por mim, pelos meus filhos, pelo pai dos meus filhos.

Em seguida, falou dos filhos:

- E eu sei o quanto as crianças precisam do pai também nesse momento. E nesse momento decidimos não expor as crianças porque é um momento muito delicado, é um momento de muita exposição. Mas eles estão bem, estão com saúde, tá tudo bem por aqui.

Além disso, foi noticiado que Gusttavo Lima teria deixado a mansão onde morava com a família por ordem da justiça. Porém, a assessoria do cantor informou que, na verdade, ele deixou a casa por conta de obras.