Torcida do Botafogo protesta mais uma vez e picha os muros do Engenhão

29/10/2020 | 13:57



O mau futebol apresentado pela equipe dentro de campo, aliado à interminável crise financeira, fizeram com que parte da torcida do Botafogo pichasse, nesta quinta-feira, os muros do Estádio Engenhão. O alvo, mais uma vez, foram dirigentes e jogadores, assim nos protestos de quarta-feira.

O motivo que fez a torcida perder de vez a paciência foi derrota da equipe por 1 a 0 para o Cuiabá, terça-feira, em pleno Engenhão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado também causou a queda do técnico Bruno Lazaroni, que estava no cargo havia apenas um mês.

O time vai levar toda esta crise para o gramado no sábado às 17 horas, quando vai receber o Ceará, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, a equipe será comandada pelo preparador de goleiros, Flávio Tenius.

O time soma apenas 19 pontos e é o 16º colocado, uma posição à frente da zona de rebaixamento. O Botafogo soma três vitórias, dez empates e quatro derrotas. São 17 gols a favor e 20 contra.