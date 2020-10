Trump diz que estímulos fiscais nos EUA serão aprovados após eleição

29/10/2020 | 13:39



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que continua comprometido com a adoção de mais estímulos fiscais, no contexto da pandemia da covid-19. Segundo ele, após a eleição de 3 de novembro seu governo conseguirá aprovar mais crédito tributário, "definitivamente antes do fim do ano". As declarações foram dadas ao Podcast de Jon Taffer, publicado nesta quinta-feira, 29.

Trump garantiu ser o maior interessado em Washington em aprovar estímulos, em momento de impasse sobre o tema.

Ele voltou também a criticar a China, dizendo que o país enviou "uma praga", o novo coronavírus, que deveria ter sido interceptada antes pelo próprio país.

No podcast, Trump se comprometeu com medidas de apoio ao setor de hospitalidade, o foco da conversa.

Segundo ele, os funcionários de um restaurante ou seu proprietário, por exemplo, não têm culpa sobre a crise atual, por isso devem ser apoiados.