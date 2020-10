Matthew McConaughey recorda o primeiro encontro com a esposa, Camila Alves: - Eu falei espanhol e português

29/10/2020 | 13:11



Muito amor! Ao conversar com Oprah Winfrey no programa The Oprah Conversation, Matthew McConaughey deu mais detalhes sobre como foi o seu primeiro encontro com a esposa, a modelo brasileira Camila Alves, há 14 anos. Segundo informações do Daily Mail, o astro começou contando como foi a sua reação ao ver a amada pela primeira vez:

- Eu não disse: quem é essa? Eu disse: o que é isto?

Tivemos uma ótima conexão. Eu falei melhor espanhol e português naquela noite do que desde então, entende o que quero dizer?, brincou Matthew, que é pai de Levi, de 12 anos de idade, Vida, de dez anos, e Livingston, de oito anos, todos frutos de seu relacionamento com Camila.

Ele, que aprendeu espanhol quando cresceu na cidade de Uvalde no Texas, havia já informado em uma entrevista anterior, para a revista Esquire, que não tinha certeza se Camila aceitaria o seu pedido de casamento:

- Lembro de me agachar em um joelho, olhando nos olhos dela. Eu me lembro do rosto dela. Eu me lembro desse sorriso surgindo de seus pés.

Lembro que ela teve que recuperar o fôlego. E ela não disse sim imediatamente. E então toda a família disse: Jesus, ela vai dizer não.

Já pensou?!