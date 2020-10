Gusttavo Lima não saiu de mansão em que vivia com Andressa Suita por ordem de justiça

29/10/2020 | 13:10



As notícias sobre a saída de Gusttavo Lima da mansão onde vivia com Andressa Suita e os filhos em Goiânia não param de surgir! Isso porque após ser revelado pelo Extra que o sertanejo estava sendo impedido de ver as crianças pela família da modelo, o colunista Lucas Pasin divulgou que ele teria deixado a residência por ordem de justiça.

Segundo informações do jornalista, de acordo com fontes, Gusttavo foi intimado a deixar a residência. A publicação ainda afirma que no processo de divórcio movido por Andressa, ela pede através de seus advogados que uma liminar da Justiça determine os direitos de cada parte.

No entanto, segundo Leo Dias, a saída não envolve uma ordem de justiça. Em contato com a assessoria do cantor, foi declarado:

A assessoria afirmou não ter conhecimento da informação. Ainda de acordo com a equipe de comunicação do artista, a residência oficial da família sempre foi a casa do condomínio Alphaville, onde, inclusive, o ex-casal estava morando quando ocorreu o término da relação, diz a publicação do colunista.

Além disso, Leo Dias também revelou que a recente compra de um apartamento feita pelo cantor aconteceu em decorrência de obras na fazenda em que ele estava morando.

No momento, não há possibilidade de que a mesma seja habitada. Importante ressaltar que a casa da fazenda fica afastada da cidade e foi usada pela família aos finais de semana para lazer. Nos últimos meses, eles estavam por lá por conta da pandemia causada pela Covid-19, acrescentou a assessoria em contato com o colunista.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de Gusttavo Lima não respondeu ao contato até a publicação desta matéria.