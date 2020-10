Ex-atriz mirim, Giovanna Chaves diz que fez lipo lad por estar infeliz com o corpo e desabafa sobre a dor: - Tô sofrendo um inferno

29/10/2020 | 12:10



Giovanna Chaves, atriz de 18 anos de idade mais conhecida por ter atuado em Cúmplices de Um Resgate, novela teen do SBT, passou por um procedimento chamado lipo lad. A operação, que é uma lipoaspiração, deixa a barriga mais definida. Logo após dividir com seus seguidores que havia feito a cirurgia, a garota recebeu diversas críticas nas redes sociais, principalmente por conta de sua idade.

Por meio do Stories, ela tem atualizado seus fãs e informou que está sentindo muita dor. Além disso, aproveitou para rebater as críticas:

- Eu tô vendo muita gente criticando e tudo mais, muita gente falando um monte de coisa... eu nunca normalizei uma cirurgia. Eu sempre disse que, assim como qualquer outra, existem os riscos sim. Eu nunca disse que era fácil, eu tô morrendo de dor. E eu vou sim compartilhar com vocês tudo o que eu senti durante essa semana. Dizem que os três [primeiros] dias são os piores, então eu tô sofrendo um inferno aqui, mas é porque é uma coisa que eu sempre tive vontade. Eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu estava infeliz. Eu não conseguia ir para a praia, usar um biquíni, eu não conseguia me olhar no espelho e me sentir bonita. Não tinha vontade de ir para a academia porque eu olhava e achava que não ia mudar em nada. Então eu fiz isso pra mim, fiz isso para me agradar e não para querer agradar vocês. Eu acho que a gente tem que estar segura com a gente. Não é porque a gente tem que trabalhar o nosso amor próprio, que é o que eu sempre preguei aqui, que eu não posso mudar, que eu não possa fazer coisas que eu me sinta melhor. Então eu fico realmente muito chateada de ver tanta gente se posicionando contra mim sem nem saber os motivos que me fizeram fazer isso.

Ela ainda continua:

- Eu passei meses pesquisando. Desde o começo do ano eu ia fazer esse lad. Eu fui uma das primeiras. Eu só fiz porque eu fiquei muito segura e fui muito bem atendida. (...) De verdade, isso vai ser ótimo para a minha autoestima. Eu tô tão feliz, tão realizada. E jamais foi o meu intuito que vocês meninas, da minha idade, se sintam desconfortáveis com o corpo de vocês. Eu quero mais é que vocês se enxerguem lindas, da forma que vocês são. Mas se vocês quiserem mudar, que mal tem isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Você tem que fazer isso por você e para você.

Depois, também por meio do Stories, informou que havia recebido alta. Já em casa, ela deu mais detalhes sobre como estava passando:

Passando para dizer que estou com muita dor e já já vou ser medicada, então costumo ficar com muito sono e só sei dormir. Sobre alimentação: estou tentando me manter hidratada, bebi muita água, mas não sinto muita fome, então comi no máximo uma fruta. Não tive nenhuma restrição alimentar também.

Por fim, escreveu:

Hoje já me sinto mais dolorida, tem roxos no meu corpo inteiro por conta da cirurgia mesmo. Ao levantar para ir ao banheiro sinto muita tontura e as vezes eu acho que vou desmaiar, mas tenho ajuda da minha mãe aqui, então tudo se torna mais fácil. Não veja a hora desses três primeiros dias passarem e eu puder estar mais aliviada. P.S.: essa cinta incomoda, mas você se acostuma. O dreno é horrível e é muito desconfortável achar uma posição para dormir, mas tudo fica bem!

Complicado, né?