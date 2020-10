Atividade da indústria paulista sobe 8,1% em setembro ante agosto, diz Fiesp

29/10/2020 | 11:23



As vendas da indústria de transformação do Estado de São Paulo avançaram 8,1% entre agosto e setembro, compondo uma alta de 3,33% no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre do ano, informa a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), considerando a série com ajuste sazonal.

Na comparação com o nível pré-pandemia, considerando fevereiro de 2020, as vendas reais ficaram 14,4% maiores em setembro.

As horas trabalhadas na produção cresceram 2,1% em setembro ante agosto, e avançaram 22,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre.

Também houve melhora no Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), que subiu 0,2 ponto porcentual e chegou a 76,8%. O Nuci subiu 9 ponto no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior.

Ainda comparando com fevereiro deste ano, o Nuci ficou 1,1 ponto porcentual maior em setembro, mas ainda está 2,6 pontos abaixo da média histórica (79,4%).

Os salários reais médios subiram 0,2% em setembro ante agosto e 10,8% no terceiro trimestre em relação ao anterior. Também ficaram acima do nível pré-pandemia em 0,2%.