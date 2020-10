Após rumores de brigas com a sogra, Tatá Werneck desabafa: Querem que minha relação acabe

29/10/2020 | 11:10



Recentemente, foi noticiado que Tatá Werneck não estaria se dando bem com a sogra, Valeria Alencar, a mãe de seu marido, Rafael Vitti e ambas até mesmo estariam tentando selar a paz. Porém, parece que não é bem assim, já que a apresentadora logo se pronunciou pelo Twitter ao ficar sabendo dessa história.

No Twitter do jornal que deu a matéria, uma pessoa havia comentado o seguinte:

Eu também já parei de seguir pessoas próximas SEM QUERER. Sem querer saber as opiniões delas.

Tatá, então, respondeu esse internauta e disse que o seu unfollow na sogra não foi de propósito:

Hahahaha eu realmente parei de seguir sem querer. Não foi só ela pelo que percebi, mas isso mostra que as pessoas estão atentas a isso porque querem que minha relação acabe. Vou mandar geral tomar no c* se OUSAREM se meter com a minha família.

Não demorou para que a mãe de Clara Maria logo ganhasse o apoio de outros internautas:

Isso aí, Tatá. O povo não pode ver um relacionamento feliz e saudável que faz de tudo pra estragar. Toda felicidade do mundo pra sua família. Sou fã.

Deixa a Tatá em paz, gente, todo mundo sabe que ela é desligada e com certeza deixou de seguir sem querer.