Ex-atriz mirim sósia de Ana Paula Arósio continua parecida com a atriz e relembra momentos ao lado dela: - Era muito carinhosa

29/10/2020 | 11:10



Recentemente, Ana Paula Arósio fez um breve retorno para a televisão após ficar afastada por dez anos! Na ocasião, a estrela protagonizou um comercial e levou a web à loucura - principalmente por mostrar que continua linda! Mas você se lembra de quando a atriz fazia propaganda para uma empresa telefônica no começo dos anos 2000? Na época, ela contracenava com uma atriz-mirim, chamada Rafaela Romolo, que era a sua cópia! Hoje em dia, Rafaela tem 20 anos de idade e continua bem parecida com Ana Paula.

Em conversa com o jornal Extra, ela primeiro falou justamente sobre essa semelhança:

- Acredito que pela propaganda ter ficado tão famosa na época, os nossos traços em comum ficaram muito marcados entre as pessoas. Quando alguém começa a dizer que já me viu em algum lugar, logo sei que irá se lembrar.

E ainda disse que até hoje as pessoas a reconhecem na rua!

- A mais engraçada de todas as vezes foi em um bloco de Carnaval que me pararam para tirar uma foto.

Com apenas quatro anos de idade, ela atuou ao lado de Ana Paula Arósio e, apesar da pouca idade, ainda se lembra de alguns momentos com a atriz:

- Eu era uma criança muito tímida, então lembro que levou um tempo para eu começar a conversar com ela. Mas logo descobrimos algumas coisas em comum: nós duas adoramos água de coco e andar a cavalo! Então, nos bastidores, sempre tinha água de coco nos esperando. Além disso, ela era muito carinhosa, brincava comigo e fazia de tudo para eu me sentir o mais confortável e segura gravando ao lado dela, já que eu era tão pequena.

Após o comercial, ela continuou se dedicando ao mundo artístico e, atualmente, está terminando a faculdade de Artes Cênicas:

- Lembro que até tentei pensar em alguma outra coisa para estudar, mas não teve jeito, nunca me imaginei fazendo outra coisa que não atuando. Se pensava em alguma outra profissão, já me vinha uma voz na cabeça dizendo pra eu seguir o meu coração e ir estudar artes cênicas. Eu sou apaixonada pelo que faço e pelo que estudo.