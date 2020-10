Latin NCAP anuncia novo protocolo de testes mais rígido

Da Redação, com assessoria

O Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe, Latin NCAP, apresenta seu novo Protocolo de Avaliação. A segurança vem mudando ao longo dos anos. Hoje, um carro com boa segurança é aquele que protege seus ocupantes, mas também evita um acidente e protege os usuários vulneráveis das estradas. Os Protocolos de Avaliação dos Programas NCAP devem ser aperfeiçoados para poder acompanhar essa evolução do conceito de carros mais seguros, resultando em mais requisitos para alcançar as classificações mais altas de estrelas.

Novo protocolo do Latin NCAP

Os novos protocolos do Latin NCAP visam ampliar o escopo dos aspectos avaliados nos modelos de veículos em quatro áreas-chave: proteção de ocupante adulto, proteção de ocupante infantil, proteção de pedestres e usuários vulneráveis das estradas (VRU), e sistemas de assistência à segurança, integrando todas as avaliações em uma única classificação de estrelas.

Um bom desempenho será necessário nos quatro aspectos, simultaneamente, para obter uma alta classificação por estrelas. Baixo desempenho em apenas um aspecto significa um resultado baixo, mesmo que os outros três ofereçam bom desempenho.

O Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), lembretes do uso de cintos de segurança dianteiros e traseiros, proteção de pedestres e melhor proteção contra impactos laterais aumentaram sua relevância e importância no novo protocolo. A Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) e tecnologias preventivas, como detecção de veículo no ponto cego (BSD), assistente de permanência em faixa (LKA) e disponibilidade de detecção de borda de estrada (Road Edge Detection – RED), receberão pontos. No novo Protocolo, é provável que esses modelos de carros sem ESC padrão e com pouca proteção para pedestres tenham uma classificação baixa de estrelas.

Nesta primeira etapa do protocolo, para obter um resultado de cinco estrelas, será necessário simultaneamente, pelo menos, uma pontuação de 75% na proteção de ocupantes adultos; 80% em proteção de ocupantes infantis; 50% em proteção de pedestres e VRU, além de no mínimo 75% em sistemas de assistência à segurança. O Latin NCAP aumentará a porcentagem de pontos necessários em cada aspecto ao longo dos anos para atingir os níveis de classificação por estrelas.

O protocolo completo está disponível no site do Latin NCAP e entrou em vigor após a última apresentação dos resultados do ano de 2019, em meados do mês de dezembro e dura até o final do ano de 2024. É importante destacar que os fabricantes de veículos estão cientes do novo protocolo desde o início de 2017.

Lista completa de avaliações

1. Proteção de Ocupantes Adultos

Impacto Frontal, Impacto Lateral, Impacto Lateral de Poste, Frenagem Autônoma de Emergência (baixa velocidade), Whiplash (chicote cervical), Folha de Resgate

2. Proteção de Ocupantes Crianças

Impacto Frontal, Impacto Lateral, Avaliação do Veículo, Instalação de Sistemas de Retenção Infantil

3. Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis de Estradas

Atropelamento de Pedestres, Frenagem Autônoma de Emergência (para Usuários Vulneráveis de Estradas)

4. Sistemas de Assistência à Segurança

Lembrete do Uso de Cintos de Segurança dianteiros e traseiros, Controle Eletrônico de Estabilidade + Moose Test, Detecção de Veículo no Ponto Cego, Sistema de Suporte de Pista (Lane Keep Assist – LKA), Detecção de Borda de Estrada (Road Edge Detection – RED), Limitador de Velocidade, Frenagem Autônoma de Emergência (alta velocidade)