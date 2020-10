China aprova plano econômico para 2021 a 2025 e estabelece meta de PIB per capita

29/10/2020 | 09:08



Líderes da China prometeram nesta quinta-feira (29) impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país para o "nível mediano de economias desenvolvidas" em 15 anos, uma ambiciosa meta que, segundo economistas, vai exigir que o patamar atual seja triplicado até 2035. A meta de PIB veio com a aprovação do 14º plano econômico de cinco anos da China, referente ao período de 2021 a 2025, e de um projeto de desenvolvimento até 2035.

O documento foi divulgado nesta quinta-feira, após o fim de uma reunião de quatro dias de líderes do Partido Comunista chinês e num ano volátil marcado pela pandemia do novo coronavírus e por confrontos geopolíticos com os EUA.

De modo geral, a proposta evita objetivos numéricos específicos e estabelece uma série de prioridades, incluindo o fortalecimento do consumo doméstico e da ciência e tecnologia locais, área que é mencionada 11 vezes no novo plano de cinco anos, ante quatro vezes no anterior.

A liderança chinesa disse que buscará "desenvolvimento econômico saudável e sustentável" nos próximos cinco anos, em parte impulsionando o consumo doméstico, diz o documento, que foi revelado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

De acordo com economistas, e meta do PIB per capita para 2035 seria algo em torno de US$ 30 mil por ano, valor que está entre os níveis de 2019 de US$ 31.762 e US$ 29.614 da Coreia do Sul e da Espanha, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.