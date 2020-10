Após sumiço, Anitta volta às redes sociais e explica aos fãs que teve intoxicação alimentar: Muitos dias de cama

29/10/2020 | 09:11



Esses dias os fãs repararam que Anitta, que estará no festival Tudum da Netflix, não estava postando com tanta frequência em suas redes sociais e alguns internautas quiseram saber por onde ela andava. Quando a cantora apareceu no Twitter, uma pessoa logo mandou para ela a seguinte mensagem:

Mulher, tu some do Stories e surge aqui do nada, tá achando que é quem? A maior artista do Brasil, pois repito que realmente você é.

Ela, então, respondeu e explicou que o motivo de sua ausência foi uma intoxicação alimentar:

Meu amor, realmente sumi, pois tive uma intoxicação alimentar que me deixou muitos dias de cama. Estavam (equipe) postando nas redes por mim. Mas hoje acordei me sentindo muito melhor e peguei mais um pouco o celular.

Outro fã ainda acrescentou:

A gente ficou preocupado, mulher!!! Não some assim mais.

E a cantora disse:

A gente aqui também... mas agora estou ótima.

Que bom, né?