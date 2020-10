29/10/2020 | 08:10



Gabi Brandt e Saulo Poncio anunciaram na noite da última quarta-feira, dia 28, o nome que escolheram para o segundo filho que esperam. No Instagram, o casal publicou a foto acima e apenas escreveu: Henri, entregando o nome do bebê.

No clique, eles aparecem dormindo ao lado de Davi, primogênito da família e que está com um ano de idade. Gabi ainda deixa a barriguinha de grávida à mostra, enquanto Saulo acaricia a cabeça da esposa e os braços do filho.

A influenciadora digital está com seis meses de gestação e recebeu inúmeros elogios pelo nome escolhido para o bebê.