29/10/2020 | 07:20



O presidente Jair Bolsonaro procura nomes do Centrão do Senado para ocupar a vice-liderança do governo na Casa. A vaga está em aberto desde a saída do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) (foto), flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido na cueca, suspeito de desviar recursos da Saúde de Roraima. Trata-se de um cargo estratégico para o governo, já que o vice-líder é o responsável por auxiliar na articulação política do Palácio do Planalto com o Legislativo. O governo deve indicar dois novos vice-líderes na Casa depois das eleições municipais, em novembro. A preferência está concentrada em nomes do PSD, partido do ex-ministro Gilberto Kassab, e do PL.