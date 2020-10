AB InBev tem queda de 36% no lucro do 3º trimestre, a US$ 1,04 bilhão

29/10/2020 | 07:01



A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (29) que obteve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão no terceiro trimestre de 2020. O resultado representa queda de 36% em relação ao apurado em igual período do ano passado, de US$ 3 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam lucro maior entre julho e setembro, de US$ 1,62 bilhão.

A receita da AB InBev, controladora da AmBev no Brasil, totalizou US$ 12,82 bilhões no último trimestre, caindo ante US$ 13,17 bilhões no mesmo intervalo de 2019, mas superou o consenso da FactSet, de US$ 11,78 bilhões. A companhia disse que embora espere que o segundo semestre seja melhor do que o primeiro, os mercados permanecem voláteis e incertos, diante dos efeitos adversos da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, o Ebitda normalizado, que somou US$ 4,89 bilhões, também ficou acima da expectativa de analistas, de US$ 4,34 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.