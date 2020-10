Grande ABC chega a 72.200 infectados pelo coronavírus

Da Redação



28/10/2020 | 21:41



Depois de confirmar 330 casos, o Grande ABC chegou a 72.200 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março. Do total, 2.756 faleceram e 62.972 foram recuperados. Apenas nesta semana, as prefeituras registraram 1.077 diagnósticos, média diária de 269, e 40 mortes, cerca de dez por dia. A letalidade é de 3,8%.

Em Santo André, são 19.950 casos e 634 óbitos, enquanto São Bernardo acumula 30.750 diagnósticos e 964 falecimentos, São Caetano tem 4.146 positivos e 233 perdas, Diadema contabiliza 9.449 confirmações e 465 óbitos, Mauá registra 6.069 infectados e 345 mortes, Ribeirão Pires totaliza 1.223 casos e 88 vítimas fatais e Rio Grande da Serra soma 613 doentes e 27 baixas.

O Estado de São Paulo registra 1.103.582 positivos e 39.007 óbitos pelo coronavírus, dos quais 5.375 casos e 122 mortes foram confirmadas em 24 horas. Considerando a média móvel diária, são 91 falecimentos por dia nesta semana, o menor número desde abril. São 995.809 recuperados.

No Brasil, o total é de 5.468.270 infectados – 28.629 registrados nesta quarta-feira – e 158.456 vítimas fatais – 510 a mais, de acordo com o Ministério da Saúde. No País, a letalidade é de 2,9% e, entre os casos confirmados, 4.934.548 foram recuperados.