Rashford brilha e Manchester United goleia RB Leipzig na Liga dos Campeões

28/10/2020 | 19:00



Sem hesitar, o Manchester United venceu mais uma na Liga dos Campeões e disparou no Grupo H. Após bater o Paris Saint-Germain na estreia, o time inglês goleou o RB Leipzig, uma das sensações da última edição do campeonato, pelo placar de 5 a 0, nesta quarta-feira, no Old Trafford. Marcus Rashford, com três gols, foi o destaque da partida.

A equipe de Manchester segue com aproveitamento de 100% na fase de grupos, com seis pontos. Tem três à frente do PSG, que venceu a primeira nesta quarta ao superar por 2 a 0 o Istanbul Basaksehir, que ainda não pontuou. Já o time de Leipzig tem três pontos e figura no terceiro lugar da chave. Líder do Campeonato Alemão, a equipe sofreu sua primeira derrota na temporada.

Após surpreender na temporada passada, avançando até a semifinal, o time da Alemanha ofereceu pouca resistência ao Manchester nesta quarta. Logo aos 5 minutos, o brasileiro Fred já acertava chute perigoso, exigindo boa defesa do goleiro Peter Gulacsi.

Greenwood foi mais eficiente em sua oportunidade, aos 20. Ele recebeu belo passe de Pogba, pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado e rasteiro, abrindo o placar. Do outro lado, o RB Leipzig praticamente só ofereceu perigo ao gol de De Gea uma vez em todo o primeiro tempo.

Mais consistente e organizado, o Manchester seguiu melhor no segundo tempo. Mas só deslanchou a partir dos 27 minutos. Foi quando Rashford, que tinha acabado de entrar em campo, mandou para as redes após passe de Bruno Fernandes. Apenas dois minutos depois, o mesmo Rashford driblou o marcador na entrada da área e, diante do goleiro alemão, bateu firme no canto: 3 a 0.

O quarto gol veio em cobrança de pênalti. Depois de sofrer a falta dentro da área, Anthony Martial cobrou no canto, Gulacsi chegou na bola, mas não conseguiu evitar o quarto gol, aos 41 minutos. Cavani, que entrou nos minutos finais, até balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Antes do apito final, Rashford teve tempo para marcar o seu terceiro gol na partida, após assistência de Martial. Da entrada da área, ele bateu firme e sacramentou a goleada aos 46 minutos do segundo tempo.

DORTMUND VENCE A 1ª - No embolado Grupo F, o Borussia Dortmund venceu a primeira nesta quarta. Em casa, derrotou o Zenit St. Petersburg por 2 a 0, com gols somente no segundo tempo. Jadon Sancho e Erling Braut Haaland, nos acréscimos, garantiram o triunfo dos alemães.

Pela mesma chave, Club Brugge e Lazio empataram por 1 a 1, na Bélgica. Joaquin Correa abriu o placar para o time italiano e Hans Vanaken, de pênalti, buscou o empate ainda no primeiro tempo.

O tropeço da Lazio deixou o grupo embolado. Os italianos lideram nos critérios de desempate porque têm os mesmos quatro pontos do Brugge. O Borussia aparece em terceiro lugar, com três pontos. E o Zenit está na lanterna do grupo, ainda sem pontuar.