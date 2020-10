Anvisa autoriza importação de matéria-prima para vacina feita pelo Butantan

28/10/2020 | 18:19



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta quarta-feira, 28, a importação da matéria-prima necessária para fabricação das primeiras doses da vacina que está sendo desenvolvida pela parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantã.

A permissão é para a importação de 120 bulks (ou bolsas) com 200 litros cada, contendo formulado em granel de vacina adsorvida Covid-19 (inativa), fabricada por Sinovac.

Em nota, a agência ressaltou que não existem ainda vacinas autorizadas no Brasil e que "os estudos ainda estão em andamento e não existe previsão de data para a vacinação", além de definir condições para a importação excepcional do produto.

o Instituo Butantã apresentará um termo de responsabilidade se comprometendo com a adoção de todas medidas relativas à biossegurança em todas as etapas (transporte, armazenamento, guarda, manipulação e produção), bem como com as boas práticas de fabricação e controle estabelecidas na legislação brasileira. Também se comprometerá em disponibilizar o produto para uso na população somente após regularizado pela Anvisa.