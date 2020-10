Marcella Blass

Do 33Giga



28/10/2020 | 16:18



No primeiro dia de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Veganismo. A data celebra os protestos contra o consumo de produtos de origem animal. Além de não se alimentarem de nada que venha dos animais, como carne, leite e ovos, os veganos também não consomem roupas, cosméticos ou qualquer outro produto que tenha sido testado ou produzido através de interação com os bichinhos.

Considerado um verdadeiro estilo de vida, o veganismo tem conquistado cada vez mais adeptos. Para ajudar quem quer entrar ou ainda é novo nesse universo, o 33Giga fez uma lista com 10 perfis no Instagram que vão te ajudar a manter uma alimentação saudável, saborosa e 100% livre de produtos de origem animal. Confira!

1. @comunidadevegan, Comunidade Vegana

2. @gabimahamud, Gabi Mahamud

3. @veganismoporamor, Monique Zuma

4. @chubbyvegan, Nathalia Soares

5. @suzanzacchi, Suzan Zacchi

6. @comendo_mato, Aline Lira

7. @naocomosoalface, Luiza Allan

8. @julianamaroco, Juliana Maroco

9. @conscienciaviva, Clau Berrocoso

10. @2vegetarianos, Nathi Marone Gatti