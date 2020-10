Poder da Chama de Biel é anulado em 'A Fazenda 12' e jogo muda

28/10/2020 | 16:10



Como você pode acompanhar, Biel teve um papel importante na decisão da roça de A Fazenda 12 na última terça-feira, dia 27. O cantor, que estava com o Poder da Chama da semana, escolheu a verde para ele e deu a vermelha para Victoria Villarim. Com o poder da chama verde, Biel deu 20 mil reais para o fazendeiro da semana, Juliano, e indicou o primeiro jogador para a roça, escolhendo Lipe Ribeiro para a berlinda. Já Victoria, com o outro poder, colocou Raíssa no lugar de Tays na disputa pela permanência no jogo.

Após a formação da roça, a internet começou a especular que Biel teria contado sobre o poder da chama vermelha para Victoria antes de formalizar a entrega para ela. Então, nesta quarta-feira, dia 28, Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 12, entrou ao vivo para dar um recado importante aos telespectadores do programa no PlayPlus:

- Durante o programa de ontem, teve uma movimentação grande na internet comentando que o Biel teria passado para a Victoria informações importantes sobre o poder da chama vermelha, que é o poder que ele tinha entregado para ela. Como nós sempre deixamos claro, isso não é permitido pelas regras.

Ao falar com os participantes do reality, Mion foi ainda mais claro sobre o ocorrido:

- Ao longo da temporada, em todas as formações da roça, eu sempre reforcei a importância de vocês obedeceram às regras e nunca comentarem entre si sobre os poderes da chama. Eu sempre reforço para vocês não darem sinais, olhares e nem dicas sobre eles. Ontem mesmo, eu alertei o Biel algumas vezes, e como vocês bem sabem, a gente tem câmeras e microfones apontando o tempo todo para vocês. Inclusive, eu sempre falo, eu sempre repito que fica uma câmera especifica em cima do dono do lampião, que é o único que sabe o que tem nos poderes.

E continuou:

- Na formação da roça de ontem, houve algumas tentativas, tanto nós quanto o pessoal de casa, vimos. Depois do programa, nós tivemos tempo para avaliar com calma e, além disso tudo, um outro trecho que não foi ao ar, mas que nós captamos e irá ao ar hoje. Depois dessa avaliação, a gente identificou que essas conversas violaram as regras de não passar a informação referente a esses poderes. Por conta disso, o poder da chama vermelha de ontem está anulado. E que isso sirva de alerta para todos vocês. Para que vocês nunca desobedeçam as regras do jogo.

Depois de anular o poder da chama vermelha, o apresentador apontou as consequências que isso traria para a roça:

- O que vai acontecer? Primeiro, Raissa não está mais nessa roça. Por consequência, Tays, você está de volta para a roça. Tays, uma vez que você é a quarta roceira, cabe então a você decidir quem é que vai ser vetado da Prova do Fazendeiro de hoje à noite.

Assim, Tays vetou Victoria da prova do fazendeiro.