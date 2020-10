Polícia corrige informação e esclarece que Paulo Cupertino Matias continua solto

28/10/2020 | 16:10



A polícia acaba de corrigir a informação sobre a prisão de Paulo Cupertino Matias, acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. Segundo informações do G1, o delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes afirmou que os policiais paranaenses, local onde teria acontecido a apreensão de Cupertino, se confundiram. Sendo assim, o empresário continua solto.

É importante ressaltar que o próprio delegado afirmou mais cedo que Cupertino tinha sido preso.

Camilla Miguel, irmã de Rafael, se pronunciou sobre o erro em seus Stories do Instagram.

Está tudo bem, seguimos independente de qual a verdade. Quem me segue há tempos sabe que minha felicidade e reconstrução não é baseada na justiça do homem, tão falha e desorganizada. Infelizmente contamos com isso, e com a irresponsabilidade de noticiarem abertamente algo não verificado que pode abrir cicatrizes difíceis. Eu falo sobre a calma, porque aqui escolhi viver assim, com consciência, amor, humanismo. Seguimos e acalmamos.

Já Isabela Tibcherani, namorada do ator, apagou todas as suas fotos do Instagram e se mostrou extremamente chateada com o que aconteceu.

INCOMPETÊNCIA, FALTA DE RESPONSABILIDADE EMOCIONAL. Eu espero que NINGUÉM de reportagem alguma entre em contato comigo novamente. Vocês não fazem ideia do que causaram, do tanto que chorei. Monstros incompetentes. Para mim chega.