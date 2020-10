Grávida, Simone curte férias em Jericoacoara e desabafa sobre caminho até hotel: - Sem forças para prosear

28/10/2020 | 15:11



Após a final do The Voice Kids, Simone está curtindo férias e resolveu viajar com a família para Jericoacoara, no Ceará. Mas antes de curtir seu tão merecido descanso, a irmã de Simaria passou por um pequeno perrengue para chegar no hotel.

Grávida pela segunda vez, agora de uma menina, a cantora compartilhou em seu Stories que a viagem foi bastante cansativa:

- Bom dia, bebês, bom dia. Sumi ontem, porque ontem, amores, foi muito cansativo para chegar até onde estou. Cansativo porque é um pouquinho distante de Fortaleza e porque o balanço do carro...é uma beleza, pensa. Então cheguei assim, meu Deus, sem nem força para prosear, só descansar.

Durante o café da manhã, Simone também contou como está sendo as refeições no hotel, já que por causa da pandemia do novo coronavírus, algumas medidas de segurança tiveram que ser tomadas:

- Estamos aqui pra tomar o café da manhã, esperando a galera trazer porque aqui você não tem mais buffet, então você tem que esperar na mesa, você faz o pedido e eles trazem. Já trouxeram algumas coisas, um cafezinho, um suquinho. Recarregar as energias pra aproveitar esse dia lindo.

E eles aproveitaram mesmo! Junto com o filho mais velho, Henry, de seis anos de idade, e com o marido, Kaká Diniz, a cantora se divertiu em um passeio de buggy.