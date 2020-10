Aos 18 anos, Giovanna Chaves faz lipo lad e é detonada por internautas: Doentio

28/10/2020 | 15:10



Eita! Giovanna Chaves, atriz mais conhecida por ter atuado em Cúmplices de Um Resgate, recebeu diversas críticas de internautas ao postar vídeos e fotos de seu procedimento de lipo lad - lipoaspiração que tem feito a cabeça das famosas esses meses e que deixa a barriga bem definida.

No Instagram, ela, que tem 18 anos de idade, divulgou dois vídeos do procedimento - inclusive do pré-operatório. Na legenda, agradeceu a clínica onde fez a cirurgia:

E não é que eu fiz mesmo! Obrigada por todo o carinho e atenção que tiveram comigo desde o começo desse sonho. Estou muito feliz com o resultado. (...) Vou postar todo o meu pós-operatório no Stories, fiquem ligados!

Nos comentários, diversas pessoas criticaram Giovanna:

Desnecessário! Para de divulgar isso. Se fez ok. Mas não dê esse exemplo.

Agora eu fico me perguntando, cadê a diferença do corpo antes e depois?

Nenhuma necessidade, meu Deus.

Meu Deus!!! 18 anos de idade... o mundo tá MUITO maluco.

Eu não consigo explicar o quanto isso é doentio.